Pandeemia rapib punast kala

Investeeringud uutesse noorkalakasvandustesse on Leroy Seafoodil peaaegu lõpule viidud ja edaspidi peaks nende toel olema võimalik tootlust märkimisväärselt parandada. Foto: Canadian Press / Scanpix

Koroonapandeemia on kõvasti kärpinud punase kala nõudlust ja hindu, pannes proovile lõhekasvanduste jätkusuutlikkuse.

Eile avaldas oma teise kvartali majandustulemused minu portfelli üks tugisambaid, Norra lõhekasvataja Leroy Seafoods ja need on tõtt-öelda keskpärased. Investorite ootused olid vist mõnevõrra kõrgemal, nii et aktsia hind langes eile oma 3 protsenti – kuid tegelikult tuleb olla rahul, et rasketest oludest hoolimata on Leroy jätkuvalt kasumlik, erinevalt mõnestki konkurendist.