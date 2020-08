Rahatarkust Eestis juba on, aga rahajulgust on neetult vähe

Rahatarkuse strateegiapäeval andis Tallinna börsi esindaja Ott Raidla (pildil keskel) lubaduse teha jõupingutusi selleks, et me saaksime edaspidi oma sõpradele ja lastele kinkida Tallinna börsi kinkekaardi aktsiate ostmiseks. Foto: Liis Treimann

Kõik teavad, et aktsiad tuleb osta odavalt ja müüa kallilt ja kui ikka turg on kõvasti alla kukkunud, siis tuleb osta. Aga kui paljud investorid julgesid hiljutise börsikrahhi ajal osta?

Kui eelmise aasta lõpus tuli börsile uus Coop Pank, tõi see kaasa uue laine investoreid, kes kohe said ka sahmaka külma vett kaela esimese rahakaotuse näol, kui aktsia kauplemise alguses langusesse sööstis. Sellele järgnes vaid mõni kuu hiljem börsikrahh. Ma ei imesta, et mõne algaja investori süda saapasäärde kukkus ning ta börsist enam kuuldagi ei soovi, aga kurb on see, et nii kaotas hirmunud investor ka võimaluse saada osa langusele järgnevast tõusust.