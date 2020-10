Equinori pioneerihing hoiab mu usku üleval

Equinori naftaväli. Foto: Reuters/Scanpix

Ei saa minagi mööda sellest, et USA presidendi koroonadiagnoos lisab börsidele suurt ebakindlust.

Eriti tundlik on naftaturg - reedel langes naftabarreli hind jälle allapoole 40 dollari taset. Mis tuletab meelde, et Equinori aktsia hind mu portfellis on aasta alguse koroona-eelse ajaga võrreldes enam kui veerandi võrra miinuses. Sellest hoolimata olen Equinori suhtes endiselt positiivne.