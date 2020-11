Tehnoloogiasektori riskipildis on palju poliitikat

Uus iPhone 12 Foto: Scanpix

Kõigi mu portfelli tehnoloogiafirmade kvartalitulemused olid tugevad. Kõlab halvasti, kuid koroonakriis on nende ärile hästi mõjunud. Horisont on aga pilvine.

Apple’i uued 5G iPhone 12 mudelid jäid pandeemiast tingitud tõrgete tõttu küll turule hiljaks, kuid kodukontoris töötamine ja koduõpe kasvatasid nõudlust Macide ja iPadide vastu sedavõrd, et Macide müügil oli firma ajaloo parim kvartal. Apple suutis tulemustega turu ootusi ületada ka ilma uute iPhone’i mudeliteta. Kuna aga investorid just iPhone’ide müüki eriti suure tähelepanuga jälgivad, hoian pöialt, et uued mudelid turule jõudes hästi kaubaks lähevad