Kavatsen minagi vaktsiinirallist osa saada

Tervisekriisi lahendamine on tugev globaalne trend, aga kuidas leida sobivaim investeering erinevate ravimifirmade hulgast? Uurisin asja. Foto: Valeria Ferraro, Zumapress / Scanpix

Olen jälginud tervisekriisiga võitlemist suure huviga, et leida sealt aktsia, mis endagi portfelli kosutaks, või saada muudmoodi jalg ukse vahele tervishoiusektorisse. Valiku tegemine pole aga sugugi lihtne.

Kui Ameerika Ühendriikide ravimihiid Pfizer koos Saksamaa biotehnoloogia ettevõttega BioNTech eelmisel nädalal teatasid, et nad on jõudmas koroona raviks vajaliku vaktsiini kliiniliste uuringute kolmanda faasi lõppjärku ning senised testid on näidanud nende väljatöötatud vaktsiini enam kui 90protsendist tõhusust, lõi see maailma aktsiaturud kihisema.