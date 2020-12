Võitluses automaatpakkujaga andsin alla

Foto: ekraanitõmmis

Poolteist aastat tagasi kirjutasin Estateguru ebavõrdsest automaatpakkujast. Täna on seis jätkuvalt ebavõrdne, kuid ometigi andsin alla: las ta siis investeerib minu eest!

Ütleme nii, et ma tegin iseendaga rahu ühisrahastuse teemadel. Minu portfell on novembri lõpu seisuga väärt ligi 380 000 eurot ja sellest omakorda on ühisrahastusse suunatud 5,5%. Siit veel detailsemaks minnes näen, et Estateguru osa on vaid 0,3% ning iga üksik laen eraldi veelgi vähem.