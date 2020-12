Leidsin huvitava aktsia Stockholmi börsilt

Rootsi ettevõtte Swedish Match pood Stockholmis. Tooteportfellis on huuletubakad, niisked nuusktubakad, närimistubakad, aga ka traditsioonilised sigarid, tikud ja välgumihklid. Foto: Reuters/Scanpix

Kui ma oktoobrikuus Altriast pettumusega olin väljunud, ei andnud hing mulle rahu ning otsustasin veel kord üle vaadata, mis ikkagi toimub globaalsel tubakatoodete turul.

Võtsin ette viis selle ala maailma suurimat kompaniid, Philip Morris International, Altria, British American Tobacco, Imperial Brands ja Japan Tobacco International, et vaadata, kuidas on käitunud nende firmade aktsiad viimase viie aasta jooksul. Selgus, et aktsionäridele siin midagi rõõmustavat ei olnud: Philip Morris on täna praktiliselt samal tasemel, Altria –23%, British American Tobacco –20%, Imperial Brands 55%, Japan Tobacco –53%.