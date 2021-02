Eelmise nädala rakett köitis ka minu tähelepanu

Harju Elektrist võib leida rohelise kasvuraketi, mistõttu kaalub ka investor Toomas seda enda portfelli lisamist. Foto: Liis Treimann

Harju Elektri investeering võimalikku ükssarvikusse pani ka mind mõtlema kullapajale, kuid pöörase hinnatõusu taustal olen pigem skeptiline.

Eelmisel nädalal alguse saanud meeletu kauplemine Harju Elektri aktsiaga tekitas minus huvi, kas tõesti on tegemist peidetud varandusega meie kohalikul turul. Aktsia hind on nädalaga teinud läbi ulmelise tõusu, kuid viimaste päevade langust oli oodata ja see võib pakkuda head sisenemiskohta. Siiski võib olla tegemist rohetrendi ettevõttega, mis kasvab hea tempoga. Üks argument on ka kiiret kasvu näitav Skeleton Technologies Group nende portfellis.