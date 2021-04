Akude puudus ohustab ka minu portfelli

Tesla Semi veoauto tootmiseks kulub viis korda rohkem akusid, kui nende väikeautode puhul. Foto: Reuters/Scanpix

Kiibipuuduses vaevlevatel autotootjatel võib tekkida uus probleem akude näol, millest enim kannatavad elektriautode tootjad.

Aasta algusest saati on suureks probleemiks olnud kiipide puudus, mille tõttu on mitu autotootjat tehased sulgenud. Lisaks kiipide probleemidele on tekkimas ka akude tootmiseks vajaliku materjali puudujääk, mis mõjutab kõiki elektriautode tootjaid ning juba on pihta saanud ka minu portfellis olev Tesla.