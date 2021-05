Dividendi taastav Equinor pakub vähemalt kaitset inflatsiooni eest

Toormete hinnatõusuga on kerkinud mu portfellis Equinori aktsia hind ning läinud nädalal toimunud aktsionäride üldkoosolekul sai heakskiidu kolmas järjestikune kvartalidividendi tõus.

See on mulle oluline, sest ostsin Equinori aktsia oma portfelli just dividendiaktsiana. Kui aga aasta eest koroonakriisi puhkedes nafta hind uskumatult madalale kukkus, oli Equinor üks esimesi suuri kütusehiide, mis kiiresti ja väga järsult oma dividendi kärpis, et kapitalipuhvrit hoida. Alates läinud aasta kolmandast kvartalist, kui pandeemia esimene laine oli üle elatud, OPEC koos liitlastega turu stabiliseerimiseks tootmist piiranud ning Norra valitsus heaks kiitnud naftasektori toetuspaketi, hakkas Equinor ettevaatlikult dividendi taastama.