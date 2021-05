Kas maailm vajab iga tilka Norra naftat?

Ka minu portfellis kasvab aktsionäride surve, et ettevõtted rohepöördeks rohkem teeks ja ambitsioonikamaid eesmärke seaks.

Sellised ettepanekud olid maikuus hääletusel nii Berkshire Hathaway kui ka Equinori aastakoosolekul, kuid sellist edu ei saavutatud nagu läinud nädalal Exxoni või Chevroni aktsionäride survel. Ei pidanud Warren Buffett konkreetsemaid eesmärke vajalikuks, kuna konglomeraat Berkshire koosneb väga erinevatest ettevõtetest ja parem, kui igaüks leiab ise lahendused. Equinoris määras hääletuse tulemuse suurima aktsionäri Norra riigi hoiak, mis on firma juhtkonnaga ühte meelt, et naftat ja gaasi vajab maailm veel pikki aastaid kiirenevast rohepöördest hoolimata.