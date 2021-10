Fossiilid täidavad mu taskuid, aga ehk mitte kauaks

Gaasi ja nafta hind teevad uusi tippe, aga nõudlus aina kasvab. Toomas lõikab trendist kasu norrakate Equinori portfellis hoides. Foto: Andras Kralla

Olen nüüd värskelt suurendanud oma panust energiasektorile, märkides Enefit Greeni aktsiaid. Kui selle aktsia börsiteekond alles algab, siis teine minu portfelli energiasektori aktsia Equinor noolib praegu hinnatasemelt oma kõigi aegade tippe.

Täna tahan veidi laiemalt vaadata, mis sektoris toimub ja kuidas selle väljavaateid hinnatakse – läinud nädalal tuli välja ka rahvusvahelise energiaagentuuri (IEA) värske World Energy Outlook ehk maailma energiaturu ülevaade. See oli seekord ajastatud ilmuma vahetult enne suurt ülemaailmset kliimakonverentsi Šotimaal, rõhutades sõnumit, et kliima soojenemise pidurdamiseks on vaja taastuvenergia investeeringuid kiiresti ja kordades suurendada. Muidu ootavad maailma energiaturul ees väga heitlikud ajad.

