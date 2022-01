Õnnestus leida naftaaktsia, mis tegi konkurentidele tuule alla

Equinor tegi aasta lõpus põneva investeeringu energiatootmise revolutsiooni plaanivasse ettevõttesse. Foto: Andras Kralla

Aasta lõpp saabus minu investeeringule Equinorile huvitavalt – ta alustas võidujooksu Saudi Araabiaga viimasele naftabarrelile ja pani raha tuleviku trumpkaardile ning konkurentidega võrreldes on just sealt saanud investorid suurimat tootlust.

Minu rõõm oli suur, kui äsjast portfelli inventuuri tehes avastasin, et olen leidnud sektorit vaadates ühe parema aktsia, kuhu panustada, sest võrreldes konkurentidega on Equinor pakkunud kena tootlust. 2015. aastal Repsolisse, Shelli või Exxonisse investeerijad on nüüd paarikümne protsendiga miinuses ning Totalisse ja Chevronisse investeerijad paari protsendiga plussis. Equinori aktsia hind on selle ajavahemikuga liikunud 85% kõrgemale. Õieti ainsana lööb Equinori Stockholmis noteeritud Lundin, mille Aker aasta lõpus ära ostis.

