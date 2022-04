Dividendidega finantsvabadusse veel ei purjeta

Dividendide laekumine on investorile pidupäev. Foto: Anti Veermaa

Olen oma portfelli kasvatanud algusaegadest alates pea 8,5 korda, kuid dividendidega ma finantsvabadusse otseselt purjetada ei saa, pigem saan passiivse tuluga kindlustada endale ühe miinimumpalga suuruse lisaportsu.

Kui eelmisel aastal pidin kurvastusega tõdema, et minu dividendisaak on kõvasti koroonaeelse ajaga langenud, siis sel aastal on näha taastumise märke. 2021. aasta dividendisaak jäi pisut 3700 eurole alla, sel aastal loodan saada ligi 4700 eurot passiivset dividenditulu ehk pea 25% rohkem. Suhestades dividende ja intresse kogu oma portfelli suurusega, siis saan tootluseks 1,53%. Ärevatel aegadel pole üldse mitte paha tulemus.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev