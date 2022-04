Rikastun koos Norra kalamiljardäridega

Mereannid on järjest enam ka eestlaste toidulaual. Foto: Meeli Küttim

Maailma kasvav isu Norra mereandide järele kuldab kohalikke kalakasvatajaid ning Oslo börsi mereandide indeks noolib kõigi aegade tippe, minul on portfellis Lerøy Seafood, kes sel aastal kasvanud juba viiendiku.

Norra päevaleht Verdens Gang arvutas äsja, et kalamiljardäride jõukus on kalaaktsiate hinnatõusu toel tänavu suurenenud ligi 17 miljardi Norra krooni võrra. Minu Lerøy Seafoodi aktsiapakk näitab keskmisest ostuhinnast enam kui 300% plussi ja üksi selle aasta algusest on Lerøy aktsia hind kerkinud üle 20%.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev