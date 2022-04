Vene kaardile panustanud rehvitootja agoonia – hea, kui ellu jääb

Viis ostuideed räsida saanud Helsingi börsilt

Helsingi börsi järsk langus aasta algusest on muutnud mitmed aktsiad atraktiivseks. Kuigi analüütikute sõnul on ebakindlust tavapäraset rohkem, on ajalooliselt olnud sellistel perioodidel aktsiate ostmine tulus. Kauppalehti avaldas nimekirja suurima tõusupotentsiaaliga aktsiatest.