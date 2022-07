Sellele sektorile ma niipea raha ei panusta

See sektor ei lenda ega hakka lendama veel niipea. Foto: Reuters/Scanpix

Arvate, et lennureisijad kannatavad, kui lennud ära jäävad ja lennujaamad umbes on? Need kannatused on köömes võrreldes lennufirma aktsionäri kannatustega.

Tänavusest suvest pidi saama lennufirmade taastumise suvi. Suvi, kus kõik pandeemiakarantiinist pääsenud inimesed teevad ammu plaanitud reise teoks ning lennufirmad viivad neid kaugetele soojadele ja külmadele maadele. Kus firmad teenindavad rekordarvu reisijaid, teevad rekordarvu lende ja saavad rekordilise kasumi, millega lapitakse karantiinist jäänud auke bilansis. Kus kõik pirrud kahel otsal lõpuks leegitsevad.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev