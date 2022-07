Krüpto pigem kukub veel poole võrra kui tõuseb

Suurema tõenäosusega näeme krüpto hindade peatse tõusu asemel kukkumist veelgi madalamale. See annab eriti valusalt tunda krüptokaevandajate rahakottides. Foto: Reuters/Scanpix

Nüüd, kus bitcoin on paar nädalat 20 000 dollari taseme lähedal kaubelnud, võib jääda mulje, et pärast suuri kevadisi kukkumisi on krüptoturg stabiliseerunud. See on petlik: krüptovulkaani sisemus pulbitseb minu hinnangul endiselt ja uus purse pole tõenäoliselt kaugel. Nii võib olla tark purske eest juba varakult peitu pageda.

Bitcoin maksis mullu novembris üle 65 000 dollari ja detsembris 50 000 dollarit. Jaanuarist aprillini kõikus see 30 000 ja 40 000 dollari vahel ning pudenes juuni alguses lõpuks 20 000 dollarini. Sellise ligi 70protsendise kukkumise peale tipust on paljudel küsimus: mis edasi saab?

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev