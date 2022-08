Härga täis naftafirma veab end suure kasumiga minu vaatevälja

Investeerimise grand old man Warren Buffett on oma suuremahuliste aktsiaostudega toonud Occidental Petroleumi investorite tähelepanu keskpunkti. Ettevõtte enda tulemused on seda huvi aga õigustanud ja andnud alust loota veelgi enamat. Foto: AP/Scanpix

Nafta hinna metsiku tõusuga on investorite lemmikuteks hakanud taas tõusma fossiilkütuste tootjad, kelle koroonaaegne madalseis on asendunud uute rikkustega. Üheks suurimaks investorite lemmiklapseks on saanud Occidental Petroleum, mida papa Buffett endale ja seeläbi ka minule korralikult on soetanud.

Ukraina sõja algusest on möödas veidi alla poole aasta ning selle aja jooksul on energiahinnad teinud korraliku galopi, tõstes seeläbi ka elukallidust, aga see selleks. Me ikkagi vaatame siin investeerimisvõimalusi, mida sellised naftafirmad nagu Occidental Petroleum kindlasti pakuvad, nagu on näidanud ettevõtte värskeimad kvartalitulemused ja aktsia hinna liikumine aasta algusest.

