Põhjala väikeaktsionäride lemmikaktsiale paistab helge tulevik

Taani börsifirma Vestas Wind Systems on maailma suurim tuulikute tootja ning USA kliimainvesteeringute pakett võiks anda sellele hea tõuke, kuid sektoris on ka tegureid, mis riske üleval hoiavad. Foto: Reuters/Scanpix

Energiast ei saa praeguses hinnatõusuplahvatuses ei üle ega ümber ja minu portfelli energiasektori aktsial Equinoril läheb väga hästi, kuid seekord viskasin pilgu peale maailma suurimale tuulikute tootjale, millest on kujunenud üks skandinaavlaste lemmikaktsiaid.

Minu Equinori positsioonil läheb hästi eelkõige tänu naftale ja gaasile, ehkki ettevõte panustab aktiivselt ka alternatiividele. Kuidas läheb aga valdavalt taastuvenergiale pühendunud ettevõtetel, mis peaksid olema oluline osa praegu valusalt hammustava energiakriisi lahendusest? Seda vastust otsisin Taani firma Vestas Wind Systems värsketest kvartalitulemustest. Vestas on maailma suurim tuulikute tootja, mille kohta lugesin hiljuti, et see on viimasel kahel aastal tarninud pea kolmandiku väljaspool Hiina turgu paigaldatud tuulikutest.

