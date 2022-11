Hästi läks, aga halvasti tuleb – raha tagasi teenimine kulgeb mul vaevaliselt

Börsidel toimuvate virr-varride tõttu on investor Toomase portfellist kadunud aasta algusest ligi 87 000 eurot. Oktoobris kasvas portfell pea 9700 euro võrra. On lootust, et ehk ajalooline "karutapukuuu" hakkab tõeks osutuma?

Börsidel toimuvate virr-varride tõttu on investor Toomase portfellist kadunud aasta algusest ligi 87 000 eurot. Oktoobris kasvas portfell pea 9700 euro võrra. On lootust, et ehk ajalooline "karutapukuuu" hakkab tõeks osutuma? Foto: Reuters/Scanpix

Oktoober andis minu portfellile natukene hingamisruumi ning lisas septembriga võrreldes 2% jagu kosumist juurde. Tundub väike? Aga tegelikult on seda pea 9700 eurot.

No teab mis peoks seetõttu just ei lähe, aga must masendus hakkab pisut lahtuma. Aasta algusest on küll portfellisula 15% jagu ehk ikkagi on hiilgeaaegadest puudu ligi 87 000 eurot. Nagu septembrit kokkuvõttes nentisin, siis mida enam turud tõusu poole pööravad, seda suurema kindlusega saan taaskord tähistada poolmiljonäriks olemist