Minu elu parim investeering maadleb langeva turuga

Microsofti Windows tarkvara müük on hakanud langema kõrge inflatsiooni ja intressimäärade tõusu tõttu, samas hoiavad tehnoloogiahiidu endiselt püsti ärikliendid. Foto: AP/Scanpix

Tulemuste hooaeg on täies hoos ja pean tunnistama, et värsked kvartalitulemused teatavaks teinud tehnoloogiahiiud Microsoft ja Alphabet mind just rõõmust rõkkama ei pane.

Vähemalt ühe ettevõttega ma ilmselt niipea rohelisse ei jõua.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev