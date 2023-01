Artikkel

Tuntud Eesti teadlase portfell annab kaks head vihjet

Neurobioloog Mart Saarma portfellis on kaks Soome alternatiivbörsil kaubeldavat aktsiat. Foto: Veiko Tõkman

Uusi investeerimisideid otsides jäi mul pilk peale kahele Helsingi börsil kauplevale idufirmale molekulaarbioloogia professori ja Eesti Teaduste Akadeemia liikme Mart Saarma portfellist.

1990. aastast Helsingi ülikoolis professorina töötanud Saarma on uurinud mitut tähtsat suunda molekulaar- ja neurobioloogias ning mitu tema osalusel tehtud avastust on jõudnud ülikooli laborist välja iduettevõtteisse. Ehkki ta on Äripäevale öelnud, et pole investor, vaid teadlane ja leiutaja, on Saarma portfellis mitu ettevõtet, mille loomisel või nõustamisel ta on tegev olnud.

