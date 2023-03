Läti börsifirma lubab mulle kõrgete dividendide kõrval ka kasvu

Ennetav hooldus – kestliku ärihoone võti

Ennetav hooldus on ärikinnisvaras endiselt veel alahinnatud, kuid need, kes omal nahal tundnud, kui kulukas on hooldamata seadme uuesti töölepanek, juba mõistavad ennetuse olulisust, rääkis saates "Kõik ärikinnisvarast" Foruse juhatuse liige Teet Raudsep.

Ennetav hooldus on ärikinnisvaras endiselt veel alahinnatud, kuid need, kes omal nahal tundnud, kui kulukas on hooldamata seadme uuesti töölepanek, juba mõistavad ennetuse olulisust, rääkis saates "Kõik ärikinnisvarast" Foruse juhatuse liige Teet Raudsep.