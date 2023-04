Hiigelsuur laevanduskontsern võiks täita tühimikku minu portfellis

Laevanduskontsern Maersk võiks minu portfellis esindada transpordisektorit, mida pärast Ryanairi aktsiate müüki mul ju enam ei ole. Foto: Imago/Scanpix

Uusi investeerimisvõimalusi otsides jäi mu pilk peale laevandusfirmale, kes on keset oma ajaloo suurima kursimuutust.

Taani on laevnike paradiis ja soodne koht laevafirma pidamiseks, sest seal maksavad nad maksu tonnaažilt, mitte kasumilt. Ehk maks on muutumatu suurus ega sõltu teenistusest ning mida kasumlikumalt firma laeva majandab, seda rohkem endale taskusse jääb. Pole ime, et Taani registris on kümnendik maailma kaubalaevastikust, kui tonnaaži järgi mõõta.