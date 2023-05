Merko ja Nordecon – üks näitaja teeb mulle selgeks, kumba aktsiat ma investorina vaatama peaksin

Analüütikute hinnasihist enam pean ma Merko ja Nordeconi puhul vaatama ka teisi olulisi näitajaid ning saan kindlalt öelda, et ettevõtted on ikka väga erinevad. Foto: Liis Treimann

Need kaks kohalikku väiketuru hiiglast on Tallinna börsi tugisambad. Nad on valinud erineva arengutee ja kui ühe aktsia on ka täna atraktiivne investeering, siis teine annab põhjust muretsemiseks.

Nende kahe ehitusettevõtte aruanded ja börsikommentaarid annavad alati hea ülevaate toimuvast ehitussektoris, kinnisvaraturul ja isegi majanduses. Kuid ettevõtete erisugused arenguteed annavad hoopis erinevad resultaadid ka investoritele.