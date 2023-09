Portfelli kasvuks mul ruumi jagub

Tänavusuvisel investeerimisfestivalil andsid osalistele aru ka ühe minu portfelliosalise – Enefit Greeni – juhtfiguurid (pildil keskel Enefit Greeni juht Aavo Kärmas). Foto: Simo Sepp

Kui aasta algul sain hõisata, et portfelli ootab vältimatu kasv, siis nüüd on see ka juhtunud. Aga analüütikute abiga mõtisklesin siiski, kui palju seda kasvu veel tulla võiks.