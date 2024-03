Ootan ajalooliste tulemuste tuules veelgi suuremat rallit

Swedbanki aktsia senine ralli tõotab tulemusi vaadates jätkuda, usub Äripäeva investor Toomas. Foto: Andras Kralla

Minu portfellis pesitsev Swedbanki aktsia on panga rekordilistele tulemustele reageerides samuti rekordkõrgele tõusnud. Minu hinnangul jagub sellele tõusupotentsiaali aga veelgi.

Veebruaris avaldatud Swedbanki mullused aastatulemused said minu arvates teenimatult vähe tähelepanu isegi Rootsi majanduslehe Dagens Industri lehekülgedel, rääkimata siis muust finantsteemalisest meediast. Proovin siis ise takkajärgi selle lünga kajastuses täita. Seda enam, et aktsia on mul ju portfellis täiesti olemas, ehkki jäädes mahult alla eestimaistele pankadele Coopile ja LHV-le.