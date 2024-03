Enefitiga vee alla vajumine sundis kaaluma konkurente

Enefiti aktsia edasi hoidmise majanduslikuks põhjendamiseks pean otsa vaatama arvudele, et näha, kas algne investeerimistees ikka töötab või on asi metsa läinud ja peaksin valima mõne konkurendi. Foto: Andras Kralla

Enefit Greeni viimase aja allakäik on pannud mind sügavalt mõtlema, kas minu usk taastuvenergiasse kui tulevikuvaldkonda peab vastu ka siis, kui numbrid ei näita loodetud kasvu.

Täna taandus Enefit Greeni aktsia oma börsiajaloo madalaimasse punkti, kaubeldes 3,22 euro tasemel. Et IPO hind 2021. aasta lõpus oli 2,9 eurot, on emissioonist ostnute positsioon ikkagi 11% plussis. Mina aga ostsin hiljem veel juurde, mistap mu keskmine soetushind on 4 eurot ja portfellis seisab Enefiti real 19,5protsendine miinus.