Minu naftaaktsia edeneb kesistele tulemustele vaatamata

Pärast esimese kvartali aruande lugemist olen mina rahulikum ja on teisedki, sest viimastel nädalatel on Equinori aktsia taas tõusuteele asunud. Foto: Reuters/Scanpix

Norra nafta- ja gaasitootja Equinor minu portfellis avaldas mullusega võrreldes kehvemad kvartalitulemused, kuid üllatusena ei hakanud aktsia selle peale langema.

Equinori kvartalitulemused avaldati õieti aprilli lõpus, kuid mul õnnestus see tähtis sündmus maha magada. Omajagu aitas kaasa seegi, et aktsia ei reageerinud tulemustele kuigi palju: oleks see teinud suure liikumise kõrgemale või madalamale, küllap oleks see mulle ka silma jäänud ja põhjust otsima pannud.