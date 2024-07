Tagasi 10.07.24, 18:00 Jaak Roosaare paljastas investeerimise edu kolm komponenti Number üks asi investeerimise juures on oma rahaasjadel silma peal hoidmine, rääkis investeerimisfestivalil investor Jaak Roosaare.

Investor ja „Rikkaks saamise õpikute“ autor Jaak Roosaare on keskendunud oma investeeringuid tehes rahavoogu tootvatele instrumentidele.

Foto: Simo Sepp

“Kes on juba aastaid investeerinud, see paneb tähele, et liitintress tõesti töötab,” tõdes investor ja mitme investeerimisraamatu autor Jaak Roosaare nädalavahetusel toimunud investeerimisfestivalil.

