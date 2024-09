Tagasi 02.09.24, 16:21 Lõppu ei paista – enam kui kümme tuhat jälle minema pühitud Kui augustis sain kirjutada oma kiire rikastumise lõpust, siis nüüd on hoo sisse saanud vaesumine – juba teist kuud järjest tuleb vastu võtta langus, seekord õnneks väiksem kui eelmisel korral.

Google’i emafirma Alphabet kukkus augustis investor Toomase portfelli kuuluvatest väärtpaberitest protsentuaalselt kõige rohkem. Foto: Raul Mee

Hea on, et minu portfell püsib endiselt üle 600 000 piiri. Täpsemalt on selle väärtus 2. septembri ehk augusti lõpule järgneva esimese tööpäeva lõunase seisuga 604 962 eurot. Seda on 1,9% vähem kui kuu tagasi. See tähendab, et kuuga on minu portfellist haihtunud enam kui 11 513 eurot.

