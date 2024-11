Tagasi 21.11.24, 16:22 Kõrge võlakirjade tootlus köidab ja hirmutab Üks võlakirjaemissioon lõpeb reedel, teine järgmisel nädalal. Mõlemad emitendid pakuvad väga atraktiivset tootlust. Küsimus on selles, kas märkida või mitte.

Läti kasutatud autode jaemüüja Longo Group pakub 10% intressiga tagatud võlakirju, mida tagatakse tema enda Läti ja Leedu tütarettevõtete varadega ehk autode ja kinnisvaraga. Foto: Ingus Bajars

Balti võlakirjaturul, mis tänu intressimäärade tõusule viimase kahe aasta jooksul on märgatavalt elavnenud, on ka investorite isu kasvanud. Kui varem müüdi LHV ja Inbanki 6protsendilise kupongiga võlakirju kohaliku börsil 6protsendilise preemiaga, siis täna ei kiirusta keegi nende eest üle maksma. Näiteks LHV värsked 6protsendilise kupongiga võlakirju, kuigi need olid kaks ja pool korda üle märgitud, müüakse praegu peaaegu nimiväärtusega ja kauplemine on väga loid.