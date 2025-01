Tagasi 16.01.25, 16:22 Avastasin plahvatuslikult areneva sektori, aga kaasa minna paistab ohtlik Kunagi ulmena tundunud kosmosetehnoloogia valdkond on viimasel ajal plahvatuslikult arenenud. Lennust ma maha jääda ei taha, seega otsustasin sektorit lähemalt uurida.

Firmad sihivad taevasse, aga aktsiad kukuvad ridamisi alla. Foto: AP/Scanpix

Hiljuti sain teada, et 2033. aastaks peaks kosmosetehnoloogia valdkond jõudma rohkem kui 916 miljardi dollari suuruse turuväärtuseni. Võrdluseks: mullu oli sektori turuväärtus 443 miljardit dollarit. See teeb aastaseks liitkasvumääraks 7,54%. Veelgi enam, prognoositakse, et kosmosemajanduse turuväärtus jõuab 2035. aastaks 1,8 triljoni dollarise väärtuseni – seda võimaldab tehnoloogia areng.