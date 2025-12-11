Järgmine ostutehing: hüppan lootustandvale mälurallisõidule!

Põhjamaine kaamos paneb mind melanhoolselt aastale tagasi vaatama. Alles see oli, kui tõstsin oma jälgimisnimekirja ühe pisemat sorti ehk pea 300miljardilise turuväärtusega Ühendriikide mäluseadmete tootja. Räägin taas Micronist, mis mulle enam südamerahu ei anna.