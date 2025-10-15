Hollandi kiibitootja kasum jäi ootustele alla

ASML-i aktsiad on sel aastal seni tõusnud 25%, mis teeb sellest turukapitalisatsioonilt Euroopa suurima ettevõtte.
Foto: Reuters/Scanpix
Pooljuhtide tootmiseks tipptasemel masinaid tootev Hollandi ettevõte ASML teatas kolmandas kvartalis 7,5 miljardi euro suurusest kogukäibest ja 2,1 miljardi euro suurusest puhaskasumist. Ettevõtte kolmanda kvartali brutokasumimarginaal oli 51,6%, selgus nende kodulehel avaldatud pressiteatest.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Tipptasemel kiipide valmistamise seadmeid müüva ASML Holdingu tegevjuht kärpis järgmise aasta kasvuootusi seoses kaubandusvaidlustega, kuigi teise kvartali tellimused ületasid analüütikute prognoose, vahendab Bloomberg.
Kes poleks kuulnud tõdemust, et kullapalaviku ajal on kõige targem olla kirkade ja labidate müüja, selle asemel et ise kulda taga ajada. Kui selle pilguga buumivat kiibitööstust vaadata, tasuks omada Hollandi firmat ASML Holding.