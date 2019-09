Kuidas edasilükkamisega toime tulla?

Enamik meist ihkab olla edukas. Siinkohal ei pea ma silmas majanduslikku edu, vaid võimekust jõuda kokkulepitud ajaks püstitatud eesmärgini. Tihti loobume seatud eesmärgist ja sellega seotud õnnest juba eos. Miks nii?

Kaido Pajumaa Foto: Terje Atonen

Me võime olla edukad nii töös, rahaasjus kui ka isiklikus elus. Paraku pole tegu konstantse olekuga, sest aeg-ajalt seisame kõik silmitsi suuremate või väiksemate takistustega. Pealegi veel üsna sarnastega – me lihtsalt ei saa end eesmärgi nimel tegutsema, lükates esimest sammu muudkui edasi. Lihtsustatult öeldes ei leia me motivatsiooni, et alustada. Lähemal vaatlusel võime aga avastada hoopis midagi muud.

Kuhu kadus tuhin?

Näiteks võime avastada, et algne tuhin on kuhugi kadunud. Petr Ludwig ja Adela Schicker räägivad sellest fenomenist raamatus „Lõpp edasilükkamisele“. Nimelt kirjeldavad nad kolme liiki motivatsiooni, millest kahel esimesel ongi kalduvus peagi hääbuda. Sellest hoolimata kipume just neid kahte kõige enam enda motiveerimiseks kasutama.

Esimene, väline motivatsioon, on enamasti lühimaajaline. Tegu on olukorraga, kus inimesele ei meeldigi ta eesmärk – tegutsema ajendab hoopis saavutusega kaasnev väline tähelepanu või surve. Arusaadavalt on sellises olukorras keeruline pikka aega motiveeritud olla.

Raamat: Lõpp edasilükkamisele Autor: Petr Ludwig Kirjastaja: Äripäev Loe katkendit siit.

Teine, eesmärgipõhine motivatsioon, on efektiivsem ja pikemaajaline. Sellisel juhul inspireerib meid küll eesmärk, kuid paraku ei pruugi kütust lõpuni jaguda. Seda eriti juhul, kui eesmärk ja olud ajas muutuvad.

Kolmas, teekonnapõhine motivatsioon, on küll kõige tõhusam, kuid ka kõige haruldasem. See on olukord, kus inimene naudib tegevusi, mis on vajalikud eesmärgile jõudmiseks. Psühholoogid nimetavad seda vooseisundiks, millel on kaks positiivset külge.

Esiteks, inimene on õnnelik juba protsessi käigus, st vooseisund ise on nauditav. Ja teiseks, eesmärgi saavutamine on justkui omaette boonus. Teekonnapõhiselt motiveeritud inimeste huulilt kuuleb tihtilugu midagi sellist: „Uskumatu, et mulle makstakse palka millegi eest, millega tegelemine mulle nii palju pakub.“

Edukaks inimeseks saamise kunst

Motivatsioon motivatsiooniks, kuid paljud meist ei jõua esimese sammunigi. Kui nii, tasub hüva nõu otsida targematelt, ja seda raamatu „Lõpp edasilükkamisele“ autorid pakuvadki. Praktilised nipid aitavad eesmärke sõnastada ja tegevusplaan koostada just nimelt kolmandast motivatsiooni­ liigist lähtuvalt, suurendades nõnda tuntavalt nende saavutamise tõenäosust.

„Lõpp edasilükkamisele“ õpetab, kuidas saavutada eesmärkide poole pürgides mitte ühekordset, vaid järjepidevat edu. Ehk teisisõnu, raamat selgitab, kuidas olla püsivalt õnnelik.