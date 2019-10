Kaido Pajumaa: julge juht on haavatav

Hiljutisest uuringust selgus, et ligi 30% vastanutest oleks koheselt nõus madalama palgaga, kui vaid nende vahetu juht lahti lastaks. Paraku on nõmedad ja ebakompetentsed juhid jätkuvalt peamiseks põhjuseks, miks tööjõuturul massid liiguvad.

Meeskondade ja juhtide koolitaja Kaido Pajumaa väidab, et paljuski taandub asi juhi võimele olla haavatav. Kui meie kultuuriruumis seostub see sõna millegi mannetuga, siis Kaido sõnutsi on lugu sootuks vastupidine – olla haavatav tähendab olla ehe, aus ja autentne. Teisisõnu julge.

"Juhtimislabori" saadet Kaido Pajumaaga intervjuuga saab järelkuulata siit: