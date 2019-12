Investeerimismaailma nurgatagused ja kangialused

Vanameister Malkiel teab, kuidas raha ajas kasvama panna Foto: Pixabay

Enamik meist on vähemalt korra elus sattunud võõrasse linna, kus tundmatud tänavad meid teadmatusse juhatavad ning segadusse ajavad. Just sama tunne valdab investorit, kes esimest korda börsile uudistama juhtub.

Et võõra linna tuled meid eksiteele ei meelitaks, kulub marjaks ära üks kogenud giid, milleks raamat „Juhuslik ekslemine Wall Streetil“ ka suurepäraselt sobib.

Kui iseloomustada seda raamatut ühe sõnaga, siis on selleks „praktiline“, mida peabki üks hea reisijuht kahtlemata olema. Selle autor Burton G. Malkiel on Ameerika Ühendriikide kirjanik ja majandusteadlane, kes toetab pikaajalisel investeerimisel indeksfondide strateegiat. Raamatus ei keskendu Malkiel üksnes passiivsele investeerimisele. Ta võtab lugeja käekõrvale, et tutvustada talle börsimaailma kõikvõimalikke nurgataguseid ja kangialuseid, kus võib nii mõnigi kord linna parima restorani otsa komistada.

Börsimullid, hullused ja hüsteeriad

Kuigi ajaloo põhjal tuleviku ennustamine on libe tee, on see paraku lihtsaim viis turu käekäigu võrdlemiseks ja kõrvutamiseks. See annab aimu, kuidas mõni muster on kordunud, ja kuigi asjaolud võivad muutuda, siis teatud sündmused ilmutavad end ikka ja jälle uues kuues. Sestap on börsi tõusude ja mõõnade tundma õppimine ütlemata kasulik. Malkiel selgitab väga lihtsalt lahti kurikuulsamate börsimullide tagamaad, alustades Hollandi tulbisibulate hullusest kuni hiljutise krüpto­valuutade hüsteeriani välja.

Raamat: „Juhuslik ekslemine Wall Streetil“ Autor: Burton G. Malkiel Lehekülgi: 408 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Raamatust pole jäänud välja ka sellised olulised teemad nagu aktsia või ettevõtte analüüs. Erinevalt paljudest teistest puudutab Malkiel ka levinumate analüüsimeetodite nõrku kohti, sest nii fundamentaalne kui ka tehniline analüüs on kaugel täiuslikkusest. Tihtipeale on ettevõtte analüüs pigem kunst kui teadus ja sestap peaks iga investor alati jätma ruumi üllatusteks isegi siis, kui kõik arvud klapivad. Autori sõnul on ka paljulubav investeerimistees, mille puhul ei saaks justkui midagi valesti minna, siiski juhuslikkuse meelevallas.

Riskide hajutamise maagia

Üsna suure osa raamatust on Malkiel pühendanud riskihaldusele ning seda põhjendatult. Kogu varasem raske töö aktsiate analüüsimisel ja ideede leidmisel on asjata, kui investor ei suhtu tõsiselt oma portfellis riskide hajutamisse. Ta pakub erinevaid riskihalduse strateegiaid, rõhutades sealjuures, et ka kaalutletud riski võtmine on igati õigustatud ning võib aidata investoril saavutada turu keskmisest paremat tootlust.

Pärast raamatu lugemist saab juhuslikust ekslemisest sihikindel jalutuskäik planeeritud eesmärgi poole, mille investor on endale ise seadnud. Ta ei pelga enam teelt kõrvale põigata või seda muuta, kui olukord peaks nõnda nõudma või soosima.

Raamatu väljaandmist on toetanud LHV.