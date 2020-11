Kuidas nelja-aastane mulle jutuvestmist õpetas

Pipedrive’i kommunikatsioonijuht Mariliis Beger. Foto: Foto: Helis Hämarsalu

Minu nelja-aastane tütar on imeline jutuvestja. Ta räägib õhinaga kaasakiskuvaid lugusid, mis kõlavad tänu peensusteni läbimõeldud detailidele usutavalt. Mul on selle üle ainult hea meel, kuna juttude jutustamise kunst on ärimaailmas üks keskseid oskusi.

Kuuldused traditsioonilise turunduse surmast on juba aastaid levinud. Elame ju ajajärgul, mil müük ja turundus on sulamas ühte meelelahutuse ning sotsiaalmeedia heakskiiduga. Idee, toote või teenuse tavapärane müük ja reklaam on asendumas eluliste soovitustega, mis tulevad sõpradelt, kliendilt või kuulsuselt. Suund on ju iseenesest õige – kuna meie aju suudab sõnumit mõista ja infot mäletada just tänu seostele, toimivad lood paremini kui faktid plakatil.