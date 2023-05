Sinu nädal, sinu aasta, sinu elu – kelle käes on tegelikult sinu elu ohjad?

Rick Pastoori lähenemine võib tunduda vastuoluline spontaansust hindavatele inimestele, ent tegelikkuses pühib see laualt stressi ning toob asemele suurema vabaduse ja paindlikkuse, et kohaneda ning areneda, kinnitab koolitaja Jaanika Jaarman. Foto: Erakogu

Maailmas, kus töö mängib keskset rolli, on hämmastav, et meile ei õpetata, kuidas seda efektiivselt teha. Eeldatakse, et meil on loomulik oskus seada prioriteete, tulla toime tiheda ajakavaga ja olla seejuures maksimaalselt produktiivne.

Pandeemia muutis oluliselt meie töökultuuri: täna on veelgi olulisem leida viise, kuidas nutikalt ja paindlikult töötada, et toime tulla ootamatute olukordadega ning keskenduda tõeliselt olulisele. Kuidas oma tööd paremini hallata, suurendada produktiivsust ja vähendada stressi, just sellest Rick Pastoori raamat „Haara ohjad!“ räägibki.

Pastoor pakub põhjalikku juhendit, mille abil viia kuldne kolmik – töö- ja eraelu ning eneseareng – paremasse tasakaalu ning suurendada oma ettevõtmiste efektiivsust. Raamat on jaotatud kolmeks osaks, mis keskenduvad elu erinevatele aspektidele: sinu nädal, sinu aasta ja sinu elu.

Mis on sinu olulised verstapostid ning kuidas nendeni jõuda

Esimeses osas – „Kättevõtmine ja sinu nädal“ – rõhutab Pastoor efektiivse ajajuhtimise tähtsust ja pakub praktilisi näpunäiteid ülesannete prioritiseerimiseks, nutika tegevusnimekirja ja e-postkasti kontrolli all hoidmiseks. Reedene kokkuvõte on tõhus tehnika, mis aitab lugeja suurema selguse ja meelerahuni.

Raamat: "Haara ohjad!" Autor: Rick Pastoor Lehekülgi: 304 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Teine osa – „Kättevõtmine ja sinu aasta“ – räägib tähenduslike eesmärkide seadmisest ning kuidas nendeni strateegilise plaani abil jõuda. Autor julgustab lugejaid märkama oma isiklikke ajendeid, looma ühepäevast aastaplaani ning selgitab, miks ja kuidas on mõistlik protsessi ka usaldusväärne partner kaasata.

Kolmas osa – „Kättevõtmine ja sinu elu“ – on raamatu süda, mis keskendub isiklikule arengule ja edukust soosivate harjumuste kujundamisele. Pastoor käsitleb eneseanalüüsi jõudu, tõhusat suhtlemist, strateegilist mõtlemist ning väikeste sammudega suurte eesmärkide poole liikumist.

Kuidas säilitada suure pildi perspektiiv

Raamatu lisapeatükid puudutavad selliseid teemasid nagu märkmete tegemine, puhkuse planeerimine ja meeskonna juhtimine. Pastoor pakub siingi praktilisi nõuandeid, kuidas tehnoloogia abil oma märkmeid paremini organiseerida, meeskonda juhtida ning stressivabalt puhkust nautida, minetamata sealjuures suure pildi perspektiivi.

Autori lähenemine võib tunduda vastuoluline spontaansust hindavatele inimestele, ent tegelikkuses pühib see laualt stressi ning toob asemele suurema vabaduse ja paindlikkuse, et kohaneda ning areneda. Autor ühendab strateegilise mõtlemise ja eneseteadlikkuse, julgustades lugejaid oma eluviisi ja töökorraldust ümber mõtestama, avades uksed suuremale edule ja rahulolule.