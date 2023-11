Koolitaja juhtimissoovitus: sa pead inimestest hoolima

Toomas Tamsar Foto: Erakogu

Kui sa ei suuda inimestest hoolida, ei saa neid hästi juhtida, arvab juhtimiskoolitaja Toomas Tamsar.

Peamine märksõna hea juhtimise juures on Toomas Tamsare sõnul just hoolimine ja tahe inimestega koos tööd teha. "Inimestega töötades tuleb neist päriselt hoolida, neid aktsepteerida sellistena nagu nad on. Siis saab ka hästi nõudlik olla," rääkis ta ja lisas, et nii hoolimist kui ka nõudlikkust on võimalik arendada.