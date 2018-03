Eesti vabaks! Vabaks toetussõltuvusest

Raidla on välja käinud ka mõtte: kaks korda vähem ametnikke, igale ametnikule kaks korda rohkem palka ja lühendada kõigi haldustoimingute aega kaks korda. Kas just nii utreeritut, kuid suunana õige.

Haldustoimingute venimise kohta võib iga ettevõtja palju näiteid tuua. Ka Äripäevale intervjuud andnud tselluloositehase üks eestvedajatest Aadu Polli leidis, et me oleme ise teinud seadused, et asju ei saagi kiiresti teha. „Kui ühe asja alustamine võtab aega üle aasta, siis kas see on riik, mida ehitame“, küsis Polli.

Liiga suur ametnikkond toodab alati liiga palju õigust. Nii suurt ametnikkonda pole Eestile sisuliselt vaja, lisaks ei jõua maksumaksjad teda varsti ülal pidada. Kui mitte iga, siis vähemalt iga teine õigusakt toob Raidla sõnul juba ise kaasa ametnikkonna suurenemise. Seega oleks vaja väga kriitiliselt üle vaadata õigusaktide, seaduste tootmise tempo. Iga uue seaduse kõrval kaotada mõni olemasolev.

Pole ka õige Brüsselit kõiges süüdistada. Statistika kohaselt on ainult veerand Eesti õigusloomest seotud Euroopa Liidu direktiividega. Kolmveerand on järelikult puhtalt kodumaise päritoluga ja sõltub meist endist. Ametnike arvu vähendamine aitab õigusloome hulka vähendada. Nagu ka vastupidi.

Riigireform on vahend, mis tagab rahva heaolu. Kui rahvas on õnnelik, siis on eesmärk täidetud. Nüüd jääb üle veel ühiskonnal ja erakondadel reformi teostamise ideoloogias kokku leppida.