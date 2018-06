Valitsus, ära nüüd vedelaks löö

Kohus leidis, et eriplaneeringu algatamisega ei kaasne tingimata selle kehtestamist ja tehase ehitamist ning Tartu linnal on soovi korral võimalik tulevikus vaidlustada eriplaneeringu kehtestamise otsus. Kui planeerimisega üldse nii kaugele jõutakse.

Samas on erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder juba kinnitanud, et Isamaa läheb neljapäeval valitsuskabinetti seisukohaga, et Tartusse planeeritava tselluloositehase eriplaneering tuleb lõpetada. Teise valitsuspartneri, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on sotsid koguni algusest peale tselluloositehase Tartusse rajamise vastu olnud.

Kui kaks partnerit kolmest on oma otsuse juba teinud, pole justkui valitsuses enam muud arutada kui tehnilistes detailides kokku leppida. Väärib siiski märkimist, et kummagi erakonna esimehed ei ole valitsuskabineti liikmed ning peaminister Ratas lubab diskussiooni.

Eksperdid on viidanud, et eriplaneeringu lõpetamine poliitilise otsusega kohalike vastuseisu tõttu on küll juriidiliselt võimalik, kuid loob ohtliku pretsedendi. Nii saaks tulevikus nõuda enne reaalsete uuringute algust iga konfliktsema planeeringu lõpetamist – olgu selleks naabrite merevaadet häiriv kortermaja või laste kilkamisega mürareostust tõotav mänguväljak.

Tänuväärne õppematerjal

Äripäev soovib valitsusele neljapäevaks selget pead ja sirget selga, et suudetaks ka kuumaks köetud valimiseelses suves teha kaalutletud otsuseid.