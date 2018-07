Juhtkiri: viimane aeg asuda palkama Amazoni storekeepereid

Ainult tellijale

Äripäev 27. juuli 2018, 16:01

Facebooki traffic manager'ide kõrvale on Eesti ettevõtetel viimane aeg asuda palkama Amazoni storekeeper'eid, leiab Äripäev juhtkirjas.

Kui täna oleme harjunud, et ettevõtted kas omandavad või ostavad sisse teadmist, kuidas end Facebookis nähtavaks teha, siis homseks on juba vaja teadmist, kuidas end näiteks Amazonis nähtavaks, ja mis veel enam, müüdavaks teha.

Veel neli aastat tagasi kahjumis olnud Amazoni 2,5 miljardi dollarililine megakasum tänavu II kvartalis on puhas jõudemonstratsioon. Tal on üle 100 miljoni prime-tellija, kes maksavad kuutasu, et tagada kiiret kättesaamist, videot ja muusikat striimida või fotosid hoiustada. Ettevõte võtab juba poole USAs internetis kulutatavast rahast ja tahab edu korrata Euroopas.

Konkurents on Amazonis meeletu, kuid Äripäev on nõus Omniva juhi Ansi Arumeelega: Eesti kaupmees või tootja, kes tahab müüa lõpptarbijale üle maailma, rahvusvaheliselt, peab suurtesse kaubandusplatvormidesse minema. Aga seal müüa omaette kunst. Lihtsalt Amazoni kauba üles riputamine ei tähenda, et sa seal ka müüd. Sealne konkurents on meeletu.

Õnneks on kaupmehed sellest ka aru saanud ja turul on märgata töökuulutusi, kus otsitakse Amazoni poepidajaid. Hea Amazonis olemise näide on Wendre, kellel on Amazonis Saksamaal ilus oma väike poeke.

E-kaubanduse puhul on ülikriitiline kasutajakogemus, mille puhul on jällegi võtmesõnaks kauba kohale toimetamise kiirus. Siin astub Amazon Euroopas jõudsaid samme, asudes ehitama oma pakiautomaatide võrku ja seda näiteks ka kortermajadesse. Sooviks on kontrollida kauba väärtusahelat viimase miilini. Ja ta on vähemat seni lubanud tulevikus pakiautomaatide võrgu avada ka teistele.

Juhul, kui saavad teoks kõlakad ja Amazon ehitab oma logistikakeskuse Rootsi, tähendab see Eesti tarbija jaoks kauba kohale toimetamist kuni paari ööpäevaga. Alibaba omanik Jack Ma on lubanud teha kõik, et ükspuha mis kaup oleks globaalselt kättesaadav ükspuha mis maailma punktis 72 tunniga.

See kõik tähendab täiesti uusi võimalusi ja arenguid logistikas. Eesti puhul – järjest tihedamalt saabuvad siia kaubalennukid Aasiast, Hiinast. Ja nad kipuvad tühjalt tagasi lendama. See on üks seni veel vähe kasutatud võimalus Eesti kaupmehele.

Loomulikult ei kao kohalik kaubandus koos kohaliku klienditeenindusega kuhugi. Sellel on oma eelised. Kuid siinsel tootjal ja kaupmehel tasuks tähelepanelikult globaalseid kaubandusplatvorme silmas pidada ja mõelda nende kasutamise peale. Nemad kasutavad meid niikuinii – alates oskusest sulle just õigel ajal õiget kaupa saidil pakkuda kuni järjest lüheneva kauba kohale toimetamise ajani välja.

Amazoni aktsia on kolme aastaga kerkinud kolm korda ja teinud tema asutajast Jeff Bezosest planeedi rikkaima mehe. Bezosest ja tema Amazonist lihtsalt ei saa enam mööda vaadata. Facebooki traffic manager'ide kõrvale on Eesti ettevõtetel viimane aeg asuda palkama Amazoni storekeeper'eid.