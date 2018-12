Kaubandussõjaski tuleb valida pool

Huawei vältimine olulistes võrgusüsteemides on põhjendatud niikaua, kuni firma ei tõesta, et nende tehnoloogias pole tagauksi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kanada vahistas USA palvel Hiina tehnoloogiahiiu Huawei asutaja tütre ja finantsjuhi Meng Wanzhou. Sündmus tekitas rahvusvahelise skandaali ja viis aktsiaturud langusesse, sest investorid pelgavad, et see teravdab Hiina-USA kaubandussõda. USA süüdistab Huaweid kaubandusembargoga keelatud äri tegemises Iraaniga, Huawei on seda eitanud.