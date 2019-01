Ärge laske tankiste püüdes kogu ärikeskkonda õhku

Nn tankistide seaduseelnõu on praegusel kujul kõlbmatu ja riigi ülesanne on õigustatud kriitikat kuulda võttes sellest eluloom teha, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Eesti Võlausaldajate Liidu andmetel tegutseb Eestis umbes 700 tankisti, kellega on seotud enam kui 10 000 äriühingut koguvõlaga 355 miljonit eurot. Justiitsministeeriumis valminud äriseadustiku ja teiste seaduse muutmise eelnõu eesmärk on vähendada tankistide kasutamist ettevõtluses ja parandada ärikultuuri taset. Ometigi on tankistide seaduseks ristitud reformikava põhjustanud paljude ettevõtjate ja õigusekspertide häälekat meelepaha.