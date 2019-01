Muudame investeerimise Eestis rahvusspordiks

Investeerimise populariseerimine ja finantskirjaoskuse laiem levik on Eesti järgmise arenguhüppe jaoks võtmetähtsusega, leiab Äripäev juhtkirjas.

Kuigi investorite arv Eestis vähehaaval kasvab ja investor Toomase konverents on populaarsem kui kunagi varem, on Eestis võrreldes teiste Euroopa riikidega investeerimine ikka lapsekingades. Kui Eestis tegeleb investeerimisega ehk ligikaudu 10 000 inimest, siis näiteks Rootsis omab mingis vormis aktsiaid-osakuid 90% leibkondadest. Mis on meil erandlik ja elitaarne, on seal tavaline ja normaalne.