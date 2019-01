Ühisrahastus hakkab täiskasvanuks saama

Mida varem riskid ühisrahastuses realiseeruvad, seda parem, sest seda kiiremini on neist võimalik õppida.

Ühisrahastusel on Eestis seni valdavalt väga hästi läinud ja kümnekonna aasta jooksul on ette tulnud üksikuid väiksemaid tõrkeid. Nüüd on aga kinnisvara ühisrahastusega tegelevatel platvormidel esimesed laenud jõudnud pankrotimenetlusse.