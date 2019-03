Suletud riik tõrjub raha, ideid ja inimesi

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa liidu põhirisk majandusele on füüsiline ja vaimne suletus, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

On valitsuskoalitsioone, mis püsivad koos maailmavaatelistest ja isiklikest vastuoludest hoolimata, sest vastuolud muudes kombinatsioonides osutuvad veel keerukamaks. Eesti lähiajaloost leiame mitu Edgar Savisaare vastast koalitsiooni, Jüri Ratase valitsus sündis 2016. aasta novembris Reformierakonna-vastase võimuliiduna. Teised koalitsioonid moodustuvad sarnasel alusel – see, et ühisosa napib, ei osutu peamiseks.